Elenco lança 'Renascer' com apresentação de Bumba Meu Boi, show de Xamã e roda de samba

Rio - O elenco de "Renascer" se reuniu para divulgar a novela, no Clube Monte Líbano, na Zona Sul do Rio, na noite desta quarta-feira. A adaptação de Bruno Luperi para a trama original de Benedito Ruy Barbosa tem data de estreia marcada para a próxima segunda-feira (22).

O evento contou com a presença de nomes do elenco como Humberto Carrão, Sophie Charlotte, Juan Paiva, Marcos Palmeira, Vladimir Brichta, Enrique Diaz, Chico Diaz, Matheus Nachtergaele, Duda Santos, Rodrigo Simas, Marcelo Mello Jr., Gabriela Medeiros, entre outros.

Título: Elenco se diverte na festa de lançamento da novela Renascer.



Crédito: Tábata Uchoa / Agência O DIA#ODia pic.twitter.com/fGGqcsHSgQ — Jornal O Dia (@jornalodia) January 18, 2024

"Recontar uma história que eu já fiz, revisitando essa dramaturgia, trazendo novas camadas para a história, isso me atravessa inteiro. Eu só vou conseguir ter noção de tudo depois. Revisitar esses biomas, Mata Atlântica, Pantanal, depois de ter me tornado um cara mais ligado ao meio ambiente, recontar essa história trazendo um novo olhar... é tudo muito rico", disse Marcos Palmeiras, que interpreta o protagonista José Inocêncio na segunda fase da novela, ao DIA.

“Eu espero que seja lindo, eu acredito muito nesse projeto e espero que o Brasil inteiro receba com muito amor, porque foi assim que a gente fez essa novela acontecer. Espero que segunda-feira, o público receba essa novela com amor e com o coração aberto”, afirmou Duda Santos, que vive a personagem Maria Santa na primeira fase da trama.

Sophie Charlotte viverá Eliana e contou o que o público pode esperar de sua personagem. "Ela não é uma mocinha, ela está no lado difícil da trama", brincou a atriz, aos risos. "Ela não é fácil, mas tem sido fascinante", garantiu.

Animação

A festa de lançamento de "Renascer" contou com uma apresentação de Bumba Meu Boi e também com um shows de Luedji Luna e Xênia França, que cantaram o tema de abertura da novela; e Xamã, que vive o personagem Damião, no folhetim. Em determinado momento, o ator Humberto Carrão também puxou uma roda de samba e se divertiu ao lado dos colegas de elenco.

