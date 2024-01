Amaury Lorenzo - Reprodução / Instagram

Amaury LorenzoReprodução / Instagram

Publicado 23/01/2024 09:05 | Atualizado 23/01/2024 09:06

Rio - Amaury Lorenzo, de 39 anos, usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para exibir seu novo visual após o término da novela "Terra e Paixão", da TV Globo. O ator, que deu vida ao personagem Ramiro, apareceu com um novo corte de cabelo, além da barba aparada, e garantiu inúmeros elogios dos fãs.

"Obra de arte pelas mãos do meu amigo genial, Deivid Bogo!" escreveu o artista, citando o hair stylist responsável pela mudança. "E vocês? Curtiram?", quis saber Amaury.

Nos comentários do post, inúmeros internautas aproveitaram para enaltecer o ator. "Esculpido pela união dos deuses gregos", afirmou uma admiradora. "Amaury, você não é cardiologista, mas está mexendo com o meu coração", disse um fã, brincalhão. "Amaury do céu! Está ainda mais lindo!", garantiu uma seguidora. "Você é igual vinho, só melhora com o tempo", concluiu uma usuária.