Publicado 23/01/2024 09:28

Rio - Selena Gomez usou as redes sociais, nesta terça-feira, para fazer uma reflexão sobre as mudanças vividas por seu corpo no decorrer dos anos. A atriz e cantora, de 31, comparou sua silhueta atual com a de 11 anos atrás, e afirmou ter orgulho de quem se tornou.

"Hoje, percebi que nunca mais serei assim", iniciou ela ao expor uma de suas antigas fotos, em que aparece de biquíni e aparenta ter alguns quilos a menos. "Não sou perfeita, mas tenho orgulho de ser quem sou… Às vezes, esqueço que está tudo bem ser eu", completou a artista exibindo uma imagem atual de seu corpo, com novas curvas.

Selena, que constantemente recebe ataques pelo ganho de peso, não tem ficado calada ao ser alfinetada por haters. Em um de seus vídeos, publicados no TikTok, a cantora alegou não se deixar abater por críticas ao seu corpo, pois independente de como ele fosse, as receberia de qualquer forma.

"Honestamente, não me importo com meu peso, porque as pessoas reclamam disso de qualquer maneira. ''Você é muito pequena', 'você é muito grande', 'isso não cabe'... Vad**, sou perfeita do jeito que sou", declarou a artista, que ainda é dona da Rare Beauty.