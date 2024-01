Guilherme Boury completa 45 dias sem fumar e comemora conquista nas redes - Reprodução/Instagram

Guilherme Boury completa 45 dias sem fumar e comemora conquista nas redesReprodução/Instagram

Publicado 23/01/2024 15:06

Rio - Guilherme Boury, sobrinho do cantor Fábio Júnior, usou suas redes para comemorar que já fazem 45 dias que decidiu largar o cigarro. Nesta segunda-feira (22), o artista compartilhou o marco com seus seguidores do Instagram e foi parabenizado por amigos e usuários da plataforma.