Leonardo e a mulher, Poliana Rocha - Reprodução / Instagram

Leonardo e a mulher, Poliana RochaReprodução / Instagram

Publicado 23/01/2024 11:32 | Atualizado 23/01/2024 11:35

Rio - Leonardo, de 60 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para publicar um registro romântico com a mulher, Poliana Rocha, de 47. O cantor e a empresária, que são casados há 27 anos, estão em uma viagem à África do Sul com o filho, Zé Felipe, de 25 e a nora, Virginia Fonseca , de 24.

fotogaleria

"Férias com meu amor, dona onça", brincou o sertanejo na legenda do post. Em resposta, Poliana declarou: "Te amo!".

Nos comentários da publicação, inúmeros fãs aproveitaram para elogiar o casal. "A onça é bonita e você é um gato", disse uma admiradora, divertida. "Lindos", declarou uma usuária. "Casal perfeito", opinou outra. "Dona onça lutou pela presa dela vocês! São muito abençoados", observou ainda uma seguidora.

No ano passado, Poliana Rocha respondeu algumas perguntas dos fãs a respeito de ter voltado a confiar em Leonardo após lidar com episódios de infidelidade do cantor no casamento. "Confio em mim", garantiu a influenciadora, de forma direta.

Quando questionada sobre se importar com as saídas do cantor para pescar, a empresária alegou não se afetar. "Não! Ele gosta, fica feliz. Isso é o que importa! Não temos garantia de nada nesta vida, então temos que fazer o que gostamos. O que nos realiza e o que nos deixa feliz", afirmou.