Lexa nega boatos de fim de relacionamento com Ricardo ViannaReprodução

Publicado 23/01/2024 18:59

Rio - Lexa negou, nesta terça-feira (23), os boatos de que teria terminado seu relacionamento com Ricardo Vianna. Em seu story do Instagram, a cantora ressaltou que só não está postando em suas redes sociais ao lado do amado, mas que o casal, que assumiu o relacionamento no ano passado, ainda está junto.

"E o povo perguntando: 'Lexa, você não está mais postando nada com o Ricardo. Por que?'. Um que ele foi trabalhar e outra porque, sei lá, porque eu não postei mesmo. Posta demais, o povo fala. Aí não posta, o povo pergunta", disse a cantora aos risos que, em seguida, mostrou o namorado ao seu lado.

No video, Lexa ainda aproveitou para ressaltar: "Está tudo bem. Só não estou postando muito (risos). Estão botando nos comentários (das fotos) 'terminou?', porque eu não estou postando nada com ele", escreveu. Logo depois, a artista mostrou prints de questionamentos dos fãs e pontuou que nunca disse que estava solteira.