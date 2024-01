Jade Seba comemora seus 3 anos de casamento com Bruno Guedes - Reprodução/Instagram/Mana Gollo

Publicado 23/01/2024 17:16

Rio - A influenciadora Jade Seba, de 29 anos, comemorou seus 3 anos de casamento com o ator Bruno Guedes, de 30. Nesta terça-feira (23), a criadora de conteúdo relembrou a cerimônia dos pombinhos e se declarou ao amado em uma postagem no seu Instagram.

"Bodas de Trigo. 3 anos que vivi um dos dias mais especiais da minha vida, e que sonhei durante tantos anos, ao lado do pai dos meus filhos. Obrigada por fazer tudo se tornar real, @brunoguedes. De dois, nos tomamos 4; com mais alguns (muitos) serzinhos agregados. Oro pra que Deus nos dê sempre sabedoria, fé e amor pra enfrentar todos os desafios que o casamento traz ao longo dessa jornada. Que ela seja longa e cheia de momentos especiais e únicos. Amo você", escreveu Jade na legenda da publicação. Ela também incluiu uma série de cliques em preto e branco do casamento dos dois na postagem. O casal oficializou a união em 2021 e tem dois filhos: Zion, de 4 anos, e Liam, de 2 meses.Nos comentários, seguidores ficaram assustados por terem deduzido que os influencers estavam anunciando o fim do seu relacionamento. "Que susto essa foto em preto e branco kkk Lindos, que Deus continue cobrindo vocês de bençãos!", desejou uma internauta. "Jade, favor não postar foto em preto e branco. Obrigada", brincou outra. "Jade do céu! Foto em preto e branco, não! Quase que me mata do coração", contou uma terceira. "3 anos do dia mais lindo! Só não o posta mais foto em preto e branco não, mulher", pediu mais uma.