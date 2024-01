Jojo Todynho relata que quase teve a luz cortada - Reprodução

Publicado 23/01/2024 17:35

Rio - Jojo Todynho compartilhou com os seguidores, nesta terça-feira (23), que quase teve sua luz cortada porque se confundiu e pagou a conta do mês errado. No story de seu Instagram, a influenciadora deu detalhes do perrengue.

"Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, a dona de casa não tem um minuto de paz. Eu aqui na minha santa paz fazendo minha terapia, para depois deitar para ver minha novela, aproveitar essa folguinha, porteiro liga: 'É a Light. Ordem de Corte'. Eu falei: 'Como é que é?'. Pô, desci boladona porque está chovendo a beça", contou.

Jojo, então, afirmou que ao descer, avisou que as contas estavam pagas e percebeu que se confundiu nos pagamentos. "Eu paguei de janeiro, de dezembro para janeiro. É uma confusão isso, gente! O certo tinha que pagar de novembro para dezembro. Olha, vou te falar, dona de casa não tem um minuto de paz (...) É o tal da vida adulta. Povo achando que é um morango. Vai achando que é um morango... Vou falar nada não. Na minha vez ninguém me contou", brincou.