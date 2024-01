Deborah Secco participa do podcast de Carla Diaz - Reprodução / Instagram

Deborah Secco participa do podcast de Carla Diaz Reprodução / Instagram

Publicado 23/01/2024 21:41

Rio - Deborah Secco, de 44 anos, foi ao "DiazOn", podcast apresentado por Carla Diaz, nesta terça-feira (23). No programa, a atriz falou sobre trabalhos marcantes, maternidade, empoderamento feminino e pressão estética.

fotogaleria

A artista revelou que o medo do julgamento do público afetou sua vida. "Eu tomei remédio para emagrecer a vida inteira sem precisar".Ela ainda contou que apesar de sempre ter sido magra, deixou de frequentar a praia durante um tempo por vergonha do corpo. "Eu tinha uma autoimagem crítica".Deborah falou que tudo mudou após a chegada da sua filha Maria Flor. "Porque eu passei a vida tentando ser perfeita. Então parei de enganar as pessoas sobre quem eu era. Agora me sinto livre para ser imperfeita, tenho empatia por mim mesma e pela adolescente que eu fui. Sobrevivi a muitas coisas difíceis, mas me olho com mais amor: fui piranha, uma mulher livre e que fez tudo o que queria fazer (risos)".Ela acredita ser uma "mulher à frente do meu tempo" e que não se importa com os julgamentos sobre sua aparência. "Estou com uma bunda mole, já esteve mais dura (risos)... Estou ficando velha e a velhice não me assusta!".A atriz ainda opinou sobre a maternidade: 'Ninguém fala que [a maternidade] tem tudo para acabar com sua energia vital. A gente tinha o 'sonho dourado' da maternidade. Ainda é muito romantizada, porque é tudo difícil, educar é difícil!".