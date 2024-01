Juliana Paes faz homenagem ao pai, Carlos Henrique Paes - Reprodução/Ìnstagram

Publicado 23/01/2024 17:51 | Atualizado 23/01/2024 17:58

fotogaleria Rio - Juliana Paes escreveu um textão em homenagem ao pai, Carlos Henrique Paes que morreu na quarta-feira passada (17 ) por complicações de saúde.

"Ele foi meu melhor amigo, meu maior fã, meu grande incentivador, conselheiro emocional. Sempre me colocava pra cima, me fazia ver as coisas pela melhor perspectiva. Ele tinha alma de criança. E como amava as crianças… todas. E fez da nossa infância, irmãos e primos e de todas as crianças que passaram por sua vida, mais brilhante!", iniciou ela.

A atriz relembrou sua infância e momentos de lazer que o pai proporcionava. "Ele gostava e nos levava pro circo, pro kart, pro boliche, pra praia, pro cinema, pro carnaval, pra brincar de esconde, de correr, de mímica, de poker, buraco, ‘purrinha’, de quem fica mais tempo embaixo d’água, de pular da pedra pro mar (e mamãe ficava maluca), e furar as ondas, de qualquer coisa que fosse brincar! Você nunca encontraria ele triste ou mal-humorad. Ele sempre tinha uma palavra de coragem, de alento ou uma piada boba!", continuou.

Ela ainda recordou de vários momentons em que estava desanimada e ele: ‘os cães ladram, a caravana passa’ ‘não liga pra isso, minha filhinha’.

"Um dia eu tava com febre numa viagem pra Búzios e apareceu uma turma de fãs na porta de casa e eu não conseguia levantar pra atender, ele: ‘faz uma forcinha, minha filha, eles vão ficar tão felizes’. Daddylove era seu apelido! Pq ele era todo amor… ele atravessava a ponte em qualquer hora pra me ver, pra ver meus filhos, pra me perguntar: E aí? Muito trabalho essa semana? Puta merda, você tá trabalhando muito, minha filhinha! Amava brincar de dançar e queria aprender a sambar. Ele gostava de gente, queria saber das pessoas, dos nossos amigos", disse.

Juliana Paes ainda revelou que Carlos Henrique nunca soube poupar dinheiro. "O suficiente bastava; a simplicidade era ele…sempre com a blusa furada, porque era mais confortável… ‘Pai, vão achar que eu não cuido de você’ mas nunca ligou pro que os outros pensavam porque ele era mais ‘ser’ do que ‘ter’, parecer…

Ontem, ele estaria grudado na TV, pra ver a estreia de #renascer e depois me ligar pra dar ‘parabéns, minha filha’. Ele adorava dar um jeitinho, onde fosse, de dizer que eu era sua filha, mas o prazer e sorte sempre foram minhas! Hoje tem uma dor que corta, mas creio nesse tempo de Deus que transforma a angústia em saudade e memória! Te amo, Pai!", concluiu.