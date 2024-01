Luciana Gimenez afirma que pretende voltar a esquiar - Reprodução / Instagram

Publicado 24/01/2024 09:03

Rio - Luciana Gimenez, de 54 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para contar que pretende voltar a esquiar um ano após sofrer um grave acidente de esqui em Aspen, nos Estados Unidos. Na ocasião, a apresentadora, que tem passado alguns dias em Nova York, fraturou a perna em quatro partes e precisou inserir parafusos na região.

Através dos stories, Luciana apareceu em uma loja especializada em roupas de esqui e informou aos seguidores que adquiriria novas peças, pois sente necessidade de retomar o hobby. "Estamos vendo roupas de esqui. Eu vou ter que voltar a esquiar, né?! Não vai dar para não. Acho que estou quase me forçando a comprar uma bota porque vou ter que voltar a esquiar de novo", informou ela.

Na sequência, a apresentadora relembrou o susto vivido no ano anterior e admitiu ter ficado abalada com o episódio. "Esse acidente mexeu comigo em muitas frentes. Muitas coisas aconteceram comigo porque quebrei a perna, algumas coisas não tão boas que não vale a pena comentar agora, mas não quero que uma coisa me defina", concluiu.