Lívia Andrade exibe o corpo em forma - Reprodução do Instagram

Lívia Andrade exibe o corpo em formaReprodução do Instagram

Publicado 24/01/2024 09:25

Rio - Lívia Andrade, de 40 anos, colocou o corpão pra jogo em cliques publicados no Instagram, nesta terça-feira. Nas imagens, a integrante do quadro o "Acredite em Quem Quiser", do "Domingão com Huck", da TV Globo, aparece de biquíni em uma praia do México e exibe as curvas perfeitas.

fotogaleria

Os internautas não pouparam elogios à artista. "Não cansa de ser gata", disse um. "Uau, que mulher é essa. Linda, maravilhosa e sexy", afirmou outro. "Mais linda do que nunca", comentou uma terceira pessoa.

Apesar de esbanjar beleza e boa forma em suas redes sociais, Lívia conta que não é fã de academia. "Não sou muito vaidosa, não sou fã de academia, não gosto de perder tempo com o que não presta. Sempre cuidei da saúde e do corpo sem exageros. Bebo socialmente, não fumo, durmo bastante, tenho um relacionamento saudável, uso bons produtos, tenho bons médicos, me alimento bem e uso e abuso das tecnologias. Cuido da mente e do espírito e dou boas risadas. A beleza vem de dentro para fora e não o contrário. Sigo feliz, graças a Deus", revelou ela, em entrevista ao DIA, no ano passado.