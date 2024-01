Lexa e o namorado, Ricardo Vianna - Reprodução / Instagram

Publicado 24/01/2024 10:44 | Atualizado 24/01/2024 10:45

Rio - Lexa, de 28 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para compartilhar um vídeo romântico com o namorado, Ricardo Vianna, de 31, após desmentir boatos sobre o término do relacionamento. No registro, que conta apenas com o áudio, a funkeira consegue flagrar o momento em que o ator a acompanha em uma música.

"Só assim para conseguir mostrar ele cantando, sem ele perceber", escreveu Lexa, que precisou cobrir a câmera do celular para não ser impedida pelo amado. "Você canta muito lindo, sério", derreteu-se a artista.

Mais cedo, a cantora havia utilizado os stories do Instagram para tranquilizar os fãs a respeito do suposto término de seu namoro com Ricardo. "Está tudo bem. Só não estou postando muito (risos). Estão botando nos comentários (das fotos) 'terminou?', porque eu não estou postando nada com ele", explicou ela, bem-humorada.