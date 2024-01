Graciele Lacerda conta que Zezé de Camargo raspou a cabeça para fazer implante capilar - Reprodução / Instagram

Publicado 25/01/2024 08:58

Rio - Graciele Lacerda, de 43 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para interagir com os seguidores e contou que o noivo, Zezé Di Camargo, de 61, precisou raspar a cabeça para realizar um procedimento estético. A influenciadora recebeu uma negativa ao pedir para filmar o sertanejo enquanto gravava stories no Instagram e explicou aos internautas que ele estava "com vergonha" de aparecer careca.

"Ele está carequinha", iniciou a morena. "Eu já falei para o 'mô' que ele fica bonito de qualquer jeito. Ele está bonito carequinha, só que ele tem vergonha. Ele não deixa ninguém ver ele carequinha. Deixar ele deixa, mas enfim", justificou ela.

Na sequência, Graciele explicou que a cabeça de Zezé foi raspada para fazer um transplante capilar, pois seu cabelo estava ficando ralo na região da coroa. "Antes que piorasse, ele já fez a reposição, o transplante capilar nessa 'regiãozinha', só que ele quis raspar tudo para fazer. Era só um pedaço, mas ele quis raspar tudo", pontuou.

Por fim, a noiva do pai de Wanessa Camargo garantiu que o cabelo do artista já voltou a crescer, mas ainda não está da forma como ele gosta. "Já cresceu bastante, vai ficar cabeludo para fazer aquele topete dele. Estava ficando ralinho, como ele gosta de bastante topete ele repôs o que estava falhando", concluiu.