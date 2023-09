Leci Brandão - Divulgação

Leci BrandãoDivulgação

Publicado 24/09/2023 11:13

Rio - Leci Brandão deu um susto nos fãs na tarde deste sábado. A cantora e compositora de 79 anos deu entrada no hospital Copa D’Or, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, após passar mal em um voo saindo de São Paulo com direção ao Rio de Janeiro. Após realizar alguns exames, a sambista recebeu alta médica. A informação foi confirmada pelo empresário da artista ao DIA, neste domingo.

fotogaleria

"Sim. Ela passou pelo hospital, fez uma ressonância para descartar problemas neurológicos e foi liberada em seguida, sem qualquer problema neste sentido", disse ele, que deu mais detalhes sobre o mal-estar de Leci. "Ela teve um problema no pulso, com dificuldade de movimentação e, por isso, foi levada ao pronto-socorro do Santos Dumont e de lá para o Copa D'Or, para exame".