30/01/2024

Rio - Mamma Bruschetta, de 74 anos, voltou a ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital São Luiz, em São Paulo, nesta segunda-feira (29), após sentir falta de ar e dores no peito. O representante da artista confirmou a informação ao DIA, nesta terça, e informou que ela tem feito alguns exames para saber as causas do mal-estar.

"Os médicos acham que é algo relacionado ao coração. Estão fazendo exames e investigando os causas da faltar de ar o dores no peito. Ela está bem, eles colocam ela na UTI porque lá ela tem monitoramento 24h", explicou o assessor de Mamma. Ele ainda ressaltou que não há previsão dela ir para o quarto.