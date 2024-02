Jojo Todynho surpreende com mudança na silhueta após bariátrica - Reprodução/Instagram

Jojo Todynho surpreende com mudança na silhueta após bariátricaReprodução/Instagram

Publicado 01/02/2024 14:59

Rio - A cantora Jojo Todynho, de 26 anos, arrancou suspiros com seu look escolhido para curtir uma noite agitada em Nova York. Nesta quarta-feira (31), a artista mostrou o modelito all white que estava usando durante uma saída com os amigos pela "cidade que nunca dorme".