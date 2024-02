Andressa Urach e MC Pipokinha se beijam em show - Reprodução de vídeo

Publicado 01/02/2024 10:53

Rio - Andressa Urach fez uma participação pra lá de caliente no show de MC Pipokinha na festa do influenciador digital Gabriel Leão, na madrugada desta quinta-feira. Em cima do palco, a loira tirou a blusa e deixou os seios à mostra, apenas com adesivos cobrindo os mamilos, e abaixou a saia para exibir a calcinha fio-dental. Em um momento da apresentação, ex-vice miss bumbum e a cantora deram um beijão.

Na sequência, MC Pipokina chega a dar um 'confere' em um dos seios de Urach. O momento foi compartilhado em vídeos publicados nas redes sociais.

Pensa que acabou? Tem mais! Ainda no palco, Andressa ensinou a funkeira, conhecida por fazer simulações de sexo em suas apresentações, e os convidados da festa a colocarem um preservativo com a boca, sem danificá-lo. Para o 'tutorial', ela usou um pênis de borracha.