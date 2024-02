Bárbara Evans compartilha alerta sobre câncer de pele - Reprodução / Instagram

Publicado 01/02/2024 10:28 | Atualizado 01/02/2024 11:00

Rio - Bárbara Evans, de 32 anos, usou as redes sociais, na última terça-feira, para revelar aos seguidores que foi diagnosticada com melanoma. A modelo e influenciadora ainda aproveitou para explicar como descobriu a doença e alertou a respeito da importância do uso do protetor solar.

"Tive que tirar uma pinta e descobri que era um melanoma. Até surgiu uma outra pinta em cima da cicatriz. Venho aqui pra alertar a importância do protetor solar, de ir ao médico regularmente", iniciou a filha de Monique Evans através dos stories.

Na sequência, a loira deu detalhes sobre o acompanhamento que realiza com o especialista e ratificou a importância de observar a procedência das pintas que surgem no corpo.

"Venho [ao médico] de 6 em 6 meses, e o computador compara pra ver se a pinta cresceu ou mudou de cor. É importante todos nós fazermos. Eu faço sempre e alerto sempre, principalmente os branquinhos. Como eu tive melanoma e tive que tirar várias pintas, eu venho muito mais vezes", afirmou.

O melanoma é um dos tipos de câncer de pele e está entre os que mais tem afetado os brasileiros nos últimos anos. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), a doença pode se manifestar em qualquer parte do corpo, através de manchas, pintas ou sinais. Naqueles que possuem pele negra, é mais comum que os ela apareça em áreas mais claras, como nas palmas das mãos e plantas dos pés.