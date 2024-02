Margot Robbie - AFP

Publicado 01/02/2024 09:13 | Atualizado 01/02/2024 09:32

Rio - Margot Robbie, de 33 anos, falou pela primeira vez sobre não ter sido indicada ao Oscar por sua atuação em "Barbie" (2023). O pronunciamento da atriz australiana viralizou nas redes sociais e gerou críticas à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, que também ignorou o nome de Greta Gerwing, diretora do longa, na categoria de Melhor Direção.

"Não há como ficar triste quando você sabe que é tão abençoada. Obviamente, acho que Greta deveria ser indicada como diretora, porque o que ela fez foi algo que só acontece uma vez na carreira, uma vez na vida. O que ela fez, realmente é. Mas foi um ano incrível para todos os filmes", iniciou a loira em entrevista à revista "Deadline".

Na sequência, Margot afirmou que, apesar de estar fora de uma das principais categorias da premiação, sente-se feliz ao ver que a obra recebeu várias indicações. "Estou extasiada por termos [o filme] recebido oito indicações ao Oscar", contou a artista. Na premiação deste ano, o longa concorre a Melhor Filme; Atriz Coadjuvante com America Ferrera; Ator Coadjuvante com Ryan Gosling; Figurino; Design de Produção e Melhor Roteiro Adaptado com Greta e Noah Baumbach.

"Nós nos propusemos a fazer algo que mudasse a cultura, afetasse a cultura, apenas causasse algum tipo de impacto. E [o filme] já fez isso, muito mais do que jamais sonhamos que faria. E essa é realmente a maior recompensa que poderia resultar de tudo isso", finalizou a atriz.

Nas redes sociais, inúmeros usuários opinaram a respeito do pronunciamento da artista. "Ela literalmente dizendo que elas já fizeram história, mesmo sem esse reconhecimento do Oscar. Jantou com classe essa premiação misógina e podre!", opinou uma fã. "Avisa, só um filme parou o mundo, mudou a vitrine de lojas, esgotou ingressos levando multidões de todas as idades para o cinema e não foi 'Oppenheimer'", alfinetou outra, referindo-se ao longa de Christopher Nolan. "As divas fizeram história e isso é o que mais importa!", acrescentou ainda um internauta.