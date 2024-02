Diogo Defante faz cirurgia para corrigir olho caído - Reprodução/Instagram

Publicado 01/02/2024 12:43 | Atualizado 01/02/2024 12:59

Rio - Diogo Defante, 35 anos, realizou uma cirurgia para corrigir seu olho caído. O apresentador do PodPah e humorista detalhou sobre o procedimento em seu Instagram, nesta quinta-feira (1), e explicou que estava com a visão afetada.

"Fim de uma era", iniciou ele, que agradeceu à equipe médica pela cirurgia. "Obrigado pelo carinho e por me tranquilizar tanto nesses anos de insegurança extrema sobre fazer essa cirurgia tão delicada. Já estava com a visão prejudicada e não pude mais adiar".Defante disse que a característica física era admirada pelo público e marcante. "Espero que vocês reclamem bastante nos comentários porque o olhinho caído que vocês tanto amam se foi. Vou voltar com tudo agora pras gravações, mas cuidando bem desse pós-operatório. Assim que estiver 100% mostro para vocês", completou.