Rio - Fabiana Justus, de 37 anos, usou as redes sociais, na noite de sexta-feira, para agradecer a uma homenagem recebida na janela de seu quarto do hospital. A influenciadora, que é filha do empresário Roberto Justus, não escondeu a emoção ao ver várias frases motivacionais escritas por sua amiga, a enfermeira Simone Maciel, nos vidros do local.

"Um presente de fim de tarde lindo", escreveu Fabiana, que segue internada após ter sido diagnosticada com leucemia mieloide aguda (LMA).

Mais tarde, a influencer ainda aproveitou para homenagear Simone, que conheceu há cinco anos, quando decidiu contratá-la para auxiliar nos cuidados de suas filhas gêmeas, Sienna e Chiara, de quatro anos.

"Deus coloca anjos no nosso caminho... Lembro do dia que fui pra casa a primeira vez com as gêmeas. Mãe de primeira viagem, apavorada, ansiosa. Cheguei em casa e vi a Si. Lembro até hoje que parecia que tinha uma luz em volta dela. Luz de anjo mesmo sabe?! Me deu uma paz. Lembro dessa sensação", iniciou Fabiana.

"Anos e anos se passaram, e a nossa relação foi ficando cada dia mais forte, mais sincera, mais maravilhosa. Ela entrou pra cuidar dos meus bens mais preciosos, mas a gente passou a cuidar uma da outra. É uma relação de amizade verdadeira, de troca, de amor! E diante dessa nova batalha na minha vida, cá está ela novamente, pronta para lutar junto comigo e enfrentar qualquer coisa... Juntas! Não tenho palavras que descrevam o tamanho da gratidão que eu sinto por te ter na minha vida Si. Eu te amo! Para sempre!", concluiu.