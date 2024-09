Emily Armstrong cita Led Zeppelin e Fleetwood Mac como grandes influências - Reprodução / Instagram

Emily Armstrong cita Led Zeppelin e Fleetwood Mac como grandes influênciasReprodução / Instagram

Publicado 06/09/2024 09:27 | Atualizado 06/09/2024 09:30

O Linkin Park, banda de rock que marcou os anos 2000, retornará aos palcos . O grupo, que havia encerrado as atividades em 2017 após a morte do antigo vocalista Chester Bennington, anunciou, nesta quinta-feira (5), o seu novo álbum, "From Zero", com data de lançamento prevista para 15 de novembro. Uma das novidades que mais chamou a atenção dos fãs é a nova cantora, Emily Armstrong, de 38 anos.

Emily nasceu em 6 de maio de 1986 em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos. Ela é conhecida como a vocalista do grupo Dead Sara, fundada em 2002, ainda com o nome Epiphany, e que ganhou repercussão internacional com o lançamento do single "Weatherman", em 2012. Outras músicas como "Mona Lisa", "Lemon Scent" e "Heroes" figuram entre as mais populares.

O grupo também recebeu reconhecimento em 2015 por causa do cover de "Heart-Shaped Box", da banda grunge Nirvana (1987-1994). O sucesso desta versão levou Armstrong a ser convidada para cantar músicas junto com Courtney Love, viúva de Kurt Cobain, o autor original da canção.

Emily começou a tocar guitarra com 11 anos, e aos 15, iniciou seus treinos como vocalista. Ela largou a escola para se dedicar à música, segundo o jornal "The Scotsman", e cita Led Zeppelin, Fleetwood Mac, Stevie Nicks e Joni Mitchell como suas maiores influências.

Em um vídeo publicado no Instagram do Linkin Park, Armstrong canta "Numb", uma das músicas mais conhecidas do grupo.

Reunião

Além de Armstrong, o Linkin Park também contará com um novo baterista, Colin Brittain. Os membros originais - o vocalista e compositor Mike Shinoda, o guitarrista Brad Delson, o baixista Dave Farrell e o DJ Joe Hahn - se juntam aos integrantes recém-chegados.

O álbum "From Zero" será o primeiro desde "One More Light", lançado em 2017, e o oitavo disco de estúdio da banda, que estreou com "Hybrid Theory", de 2000. O single "The Emptiness Machine", que marca o retorno do grupo, já está disponível nas plataformas de streaming.

Veja o setlist do novo álbum

From Zero (Intro)

The Emptiness Machine

Cut The Bridge

Heavy Is The Crown

Over Each Other

Casualty

Overflow

Two Faced

Stained

IGYEIH

Good Things Go