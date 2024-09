Linkin Park anuncia retorno da banda com novos integrantes - Reprodução / Instagram

Linkin Park anuncia retorno da banda com novos integrantes Reprodução / Instagram

Publicado 05/09/2024 20:20

Rio - O Linkin Park anunciou o retorno aos palcos nesta quinta-feira (5). A banda terá uma nova vocalista, Emily Armstrong e um novo baterista, Colin Brittain. Além dessas novidades, o grupo revelou um álbum com lançamento marcado para 15 de novembro e uma turnê.



Em nova fase, os membros originais Brad Delson, Mike Shinoda, Dave Farrell e Joe Hahn, se juntam aos novos integrantes.



O novo disco, intitulado "From Zero", será o primeiro álbum de estúdio desde 2017, ano da morte do vocalista Chester Bennington. A banda também divulgou o primeiro single, "The emptiness machine".



"Antes do Linkin Park, o nome da nossa primeira banda era Xero. O título deste álbum refere-se tanto a esse início humilde quanto à jornada que estamos atualmente trilhando. Sonoramente e emocionalmente, é sobre o passado, o presente e o futuro, abraçando nosso som característico, mas de uma forma nova e cheia de vida. Foi feito com um profundo apreço por nossos novos e antigos colegas de banda, nossos amigos, nossa família e nossos fãs. Estamos orgulhosos do que o Linkin Park se tornou ao longo dos anos e empolgados com a jornada à frente", disse Shinoda sobre a nova fase.



Confira a tracklist do álbum:

From Zero (Intro)

The Emptiness Machine

Cut The Bridge

Heavy Is The Crown

Over Each Other

Casualty

Overflow

Two Faced

Stained

IGYEIH

Good Things Go