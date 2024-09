Feyjão e Belo se preparam para lançamento do clipe Sexo Bom - Reprodução / Instagram

Feyjão e Belo se preparam para lançamento do clipe Sexo BomReprodução / Instagram

Publicado 05/09/2024 17:10 | Atualizado 05/09/2024 17:21

Rio - No Dia do Sexo, celebrado nesta sexta-feira (6), Feyjão vai liberar o clipe da música "Sexo Bom" em parceria com Belo. O single, já lançado, é uma faixa sensual, com elementos do samba, do R&B e da música eletrônica, e versos em português e inglês cantados pelos dois.