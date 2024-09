Kate Middleton anuncia conclusão do tratamento de quimioterapia - Reprodução do Instagram

Publicado 09/09/2024 14:09 | Atualizado 09/09/2024 14:15

Rio - Kate Middleton, de 42 anos, anunciou, nesta segunda-feira (9), que concluiu o tratamento de quimioterapia. A notícia foi dada em uma publicação feita no Instagram. No vídeo, a princesa de Gales, que foi diagnosticada com câncer no início deste ano, aparece em um bosque na companhia do marido, o príncipe William, e dos filhos, George, Charlotte e Louis. Na legenda, ela citou os momentos difíceis que enfrentou nos últimos meses e revelou que está ansiosa para retornar ao trabalho e realizar alguns compromissos públicos.

"À medida que o verão chega ao fim, não consigo expressar o quanto é um alívio ter finalmente concluído o meu tratamento de quimioterapia. Os últimos nove meses foram incrivelmente difíceis para nós como família. A vida como você a conhece pode mudar em um instante e tivemos que encontrar uma maneira de navegar nas águas tempestuosas e nas estradas desconhecidas. A jornada do câncer é complexa, assustadora e imprevisível para todos, especialmente para quem está mais próximo de você. Com humildade, também te coloca frente a frente com suas próprias vulnerabilidades de uma forma que você nunca havia considerado antes e, com isso, uma nova perspectiva de tudo", iniciou.

"Este tempo, acima de tudo, lembrou a mim e William de refletirmos e sermos gratos pelas coisas simples, mas importantes, da vida, que muitos de nós, muitas vezes, consideramos certas. De simplesmente amar e ser amado. Vou fazer o que posso para me manter livre do câncer, é o meu foco agora. Embora eu tenha terminado a quimioterapia, meu caminho para a cura e a recuperação total é longo e devo continuar a aproveitar cada dia que chega. No entanto, estou ansiosa para voltar ao trabalho e realizar alguns compromissos públicos nos próximos meses, quando puder."

Por fim, Kate disse: "Apesar de tudo o que aconteceu antes de entrar nesta nova fase de recuperação, tenho um renovado sentimento de esperança e apreço pela vida. William e eu estamos muito gratos pelo apoio que recebemos e muita força de todos que estão nos ajudando neste momento. A bondade, empatia e compaixão de todos têm sido verdadeiramente importante. A todos aqueles que continuar a sua jornada contra o câncer, continuo com vocês, lado a lado, de mãos dadas. Da escuridão pode surgir a luz, então deixe a luz brilhar intensamente."