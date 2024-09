MC Mayara e Thália levam a pior na ’Super Batalha’ - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 25/09/2024 08:00

Rio - MC Mayara e Thália foram eliminadas do "Estrela da Casa", da TV Globo, na noite desta terça-feira (24), depois de receberem a menor média dos votos, 3,90% e 12,72%, respectivamente, para continuarem no reality show musical. Lucca foi quem levou a melhor com 63,33% da média. Evellin conquistou 20,05%.



Na "Super Batalha", MC Mayarah cantou a música "Quebrar Seu Coração", de Lexa e Luiza Sonza. Thália apresentou "Dona de Mim", de Iza. Já Evellin entoou "Solteiro Forçado", de Ana Castela, e Lucca "Vou Ter que Superar", de Matheus & Kauan.

Pedido de casamento

Após deixar o reality show musical, Thália foi surpreendida pelo namorado, Bruno. A cantora foi pedida em casamento durante o "Bate-Papo Estrela da Casa", apresentado por Ceci Ribeiro e Silvero Pereira. "Eu tinha um monte de coisas pra falar. Quer casar comigo?", perguntou Bruno. A cantora, claro, aceitou o pedido. "Eu quero", afirmou Thália, que se declarou: "Eu te amo muito".