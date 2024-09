Chaves e Chapolin retornam à programação do SBT - Divulgação Televisa/ SBT

Publicado 25/09/2024 09:28

Rio - Chaves e Chapolin voltarão a ser exibidos pelo SBT após a emissora chegar a um acordo com a Televisa, detentora dos direitos das obras. Alguns episódios dos seriados ainda serão disponibilizados no +SBT. A informação foi confirmada pelo SBT, nesta terça-feira (24), através de um comunicado.

"O SBT chegou a um acordo com a Televisa, na tarde desta terça-feira, 24 de setembro, para adquirir os direitos de exibição no Brasil das tão amadas séries Chaves e Chapolin, por completo, na TV aberta. Além disso, de acordo com a negociação, alguns episódios de Chaves e Chapolin também serão exibidos no +SBT. Em breve, informaremos mais detalhes do retorno tão pedido pelos espectadores nos últimos anos", informa a nota.

Chaves e Chapolin não eram exibidos no SBT desde 2020. Na época, a emissora informou que houve uma notificação por parte da Televisa de que existia um "problema pendente a ser resolvido com o titular dos direitos das histórias". O SBT lamentou a decisão e declarou. "A emissora continua na torcida para um acordo entre as duas empresas mexicanas o mais rápido possível e, se isto acontecer, teremos o prazer de informar aos fãs de Chaves, Chapolin e Chespirito, imediatamente".

A primeira vez que o seriado foi ao ar na TV de Silvio Santos foi em agosto de 1984.