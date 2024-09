Raquel Brito - Reprodução Instagram

Rio – Raquel Brito, participante do reality show "A Fazenda 16", da Record, levantou suspeitas sobre uma possível gravidez durante uma conversa com seus colegas de confinamento nesta terça-feira (24). Após relatar sintomas como enjoos e pressão baixa, a peoa comentou sobre a possibilidade de estar grávida e afirmou que pretendia pedir um teste de gravidez à produção do programa.

"Vou até pedir um teste ali no closet", disse Raquel durante a conversa com outros peões. Suelen, que teve um filho recentemente, questionou “Ué, se você está tranquila, por que está preocupada? Amiga, esse teste demora para aparecer".



Na sequência, Flora perguntou do atendimento "Você tomou remédio agora? Só mediu a pressão?". A irmã de Davi tentou resumir sem dar muitos detalhes para não levar punição, "Não. Fizeram aquele negócio lá. É porque não pode falar. Estou esperando. Se eu desmaiar aqui", respondeu.

'Nunca tomei remédio'

Em outro momento, Raquel contou que nunca usou métodos contraceptivos. "Não fica com esse negócio. Tacar dentro engravida", disse Suelen. A irmã de Davi rebateu: "Tacar dentro não engravida nada. Sempre taquei dentro. Desde que perdi minha virgindade, nunca tomei remédio, nunca teve nada". Flora destacou: "Mas pode ser agora". Julia Simoura perguntou como Raquel se prevenia. "Eu oro e acredito. É porque é mais gostoso...", disparou a peoa.

Raquel Brito, que antes trabalhava como designer de unhas, se tornou influenciadora digital após o sucesso de seu irmão, Davi Brito, campeão do "Big Brother Brasil 2024".