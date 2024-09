Flor Fernandez vence a prova do ’Fazendeiro’ - Reprodução de vídeo / Record

Publicado 26/09/2024 08:38

Rio -Flor Fernandez venceu a prova do fazendeiro de "A Fazenda 16", da Record TV, na noite desta quarta-feira (25), e se livrou da roça. A apresentadora levou a melhor na disputa contra Vivi Fernandez e Zé Love, que seguem na berlinda junto com Sacha Bali. A dinâmica foi de sorte.

A prova consistia em um grande campo minado. Os espaços podiam ter bombas, que não afetava o placar, ou multiplicadores. Os competidores iniciaram a disputa com 10 pontos cada. Quem pontuasse mais vencia. Flor venceu e conquistou a coroa caipira.

Com isso, Sacha Bali, Vivi Fernandez e Zé Love disputam a preferência do público para seguirem no jogo. A eliminação de um dos peões acontece nesta quinta-feira (26).