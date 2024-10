Simone e Simaria anunciaram o fim da dupla sertaneja em agosto de 2022 - Reprodução / Instagram

Simone e Simaria anunciaram o fim da dupla sertaneja em agosto de 2022Reprodução / Instagram

Publicado 07/10/2024 11:48

Rio - A assessoria de imprensa de Simone Mendes desmentiu os rumores de que a sertaneja retomaria a dupla com a irmã Simaria no ano que vem. A equipe da dona do hit "Erro Gostoso" ressaltou que a cantora segue em carreira solo e gravará o novo DVD em Manaus em novembro.

Os rumores sobre o retorno das 'Coleguinhas' movimentaram as redes sociais após uma notícia divulgada pelo site "Movimento Country". Segundo a publicação, as irmãs estariam avaliando a possibilidade de subir ao palco juntas, mas sem abandonar as carreiras solos. "A informação do retorno da dupla não procede", frisa a representante da artista.