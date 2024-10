Ex-BBB Leidy Elin pretende retomar trabalho como trancista - Reprodução/Instagram

Ex-BBB Leidy Elin pretende retomar trabalho como trancistaReprodução/Instagram

Publicado 07/10/2024 10:35

Rio - Ex-participante do "BBB 24", Leidy Elin contou que pretende voltar a trabalhar como trancista, função que exercia antes de entrar no reality show da TV Globo. A resposta da ex-BBB veio após uma seguidora utilizar a caixinha de perguntas do Instagram para afirmar que gostaria de fazer o cabelo com a influenciadora.

fotogaleria "Tive um retorno muito positivo, só que estou caçando um lugar para poder alugar, uma sala de locação. Vou precisar de auxiliar comigo também, pelo menos duas. Estou querendo atender por 23 dias", contou nas redes sociais.

Alvo de ataques depois do confinamento, Leidy Elin abriu o coração com os seguidores ao mostrar as mudanças em seu corpo após ser diagnosticada com depressão . "Nunca tive o corpo assim, estou gordinha, tô cheinha, viro para o lado e dobra. Graças a Deus, uma coisa que não perdi foi a bunda", brincou a ex-BBB.

Ela também afirmou que por motivos financeiros recorrerá a dieta e não fará intervenção cirúrgica. "Acho isso muito sério. Faria só com uma pessoa, mas não tenho dinheiro para pagar. Vamos fechar a boca para chegar em um resultado bom", acrescentou.