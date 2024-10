Silvero Pereira - Reprodução/Instagram

Silvero PereiraReprodução/Instagram

Publicado 07/10/2024 11:21

Rio - Silvero Pereira buscou ajuda médica depois de ser diagnosticado com hipertensão arterial. O ator de 42 anos contou aos seguidores, no fim da noite do último domingo (06), que irá apostar em uma reeducação alimentar e na rotina de exercícios para o controle dessa condição, já que não existe cura para o problema.

fotogaleria "Isso acontece com um a cada quatro brasileiros, e eu sou um deles. Estou um pouco acima do peso, mas o foco aqui é saúde, não estética. Não existe um corpo ideal, o importante é você se sentir à vontade consigo mesmo. Meu foco é manter minha saúde em dia", disse.

Silvero também comentou que procurou uma nutricionista, que o acompanhou durante um processo de emagrecimento em 2017. "A gente fez todas as medidas e identificou as áreas onde precisamos atuar para queimar aquelas gordurinhas localizadas. Agora, é focar na alimentação regrada e na atividade física para alcançar os resultados e, principalmente, melhorar a minha pressão arterial", acrescentou.