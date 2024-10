Majur grava clipe no Vidigal - Dan Delmiro / Agnews

07/10/2024

Rio - Majur, de 28 anos gravou um clipe de sua nova música na comunidade do Vidigal, na Zona Sul do Rio, neste fim de semana. Para o audiovisual, a cantora apostou em uma camisa branca, com dois olhos bordados. No local, ela foi tietada por fãs no local e se emocionou ao falar de sua nova música.

Recentemente, Majur fez história no Rock in Rio ao ser a primeira mulher trans a se apresentar no Palco Mundo. Ela se apresentou no dia 21 de setembro no "Dia Brasil", no bloco "Pra Sempre MPB", e no dia seguinte, participou de uma homenagem aos 50 anos de carreira de Alcione, no Palco Sunset.

Nascida na periferia de Salvador, Majur não é novidade na música brasileira. A cantora tem dois álbuns lançados — "Ojunifé", de 2021, e "Arrisca", de 2023, além de singles de sucessos como “Andarilho” e “Náufrago”. Neste ano, a cantora também fez seu primeiro show internacional no festival Roskilde, na Dinamarca, e atualmente segue cumprindo agenda com a turnê "Eu sou Majur".