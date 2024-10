Gal Costa morreu aos 77 anos, em 2022 - Divulgação

Gal Costa morreu aos 77 anos, em 2022Divulgação

Publicado 07/10/2024 10:01

Rio - Gabriel Fischmann, ex-produtor de Gal Costa, publicou um desabafo no Instagram, neste domingo (6), sobre a venda da mansão que pertencia à cantora em São Paulo. O imóvel é avaliado em R$ 10 milhões. De acordo com o profissional, o dinheiro da venda será usado para quitar dívidas e também partilhado entre os herdeiros.

fotogaleria

"Tristeza profunda me invade vendo essas fotos da casa da Gal nos Jardins/SP sendo vendida para quitar dívidas e ser dividida entre ‘herdeiros’. Olhei para esse quarto vazio na fotografia, local da sua intimidade, e fico aqui repensando sobre a brevidade do ser, das coisas e do tempo. Sobre como temos o poder de mudar o nosso destino, mas também como às vezes ficamos atados aos grilhões do sofrimento sem achar saídas, até que aquele pode ser o ato final desse grande teatro da vida", afirmou ele, ao publicar imagens da casa.

"Dizem que 'as grandes estrelas tem um lado de profunda tristeza'. Essa foto ilustra esse pensamento. Tão bom seria se o imóvel desse lugar a um museu em homenagem e à altura da Gal. O ser nefasto (Wilma Petrillo, viúva de Gal) deixou praticamente todo o acervo de roupas de shows e troféus perecer com o tempo, a sujeira, o próprio descaso na então casa-depósito na Bahia. O legado fica mesmo é nas mãos dos fãs e da estimada Biscoito Fino, a quem peço por favor não deixar cair no esquecimento a obra audiovisual da nossa querida Gal, pois o resto a viúva negra já se encarregou de acabar em vida", disparou.

Em outra publicação, Gabriel compartilhou mais fotos do imóvel e notou que o clique de dona Mariah, mãe de Gal, aparece em um porta-retrato do quarto. "É a Dona Mariah no porta-retratos…. Lê-se no anúncio: 'Casa em rua tranquila. Possui hall de entrada e lavabo com visão para o living com 3 ambientes e vista de ambos os lados para uma área verde. Ainda conta com um terraço e um charmoso escritório anexo'", descreveu.

"No andar superior, a ala íntima dispõe de 3 suítes com armários, sendo a master com um closet amplo e um banheiro com banheira. Ainda tem um escritório/outro dormitório — todos com vista para a copa das árvores. Sua localização permite fácil acesso às principais ruas comerciais, como a Rua Oscar Freire, e aos shoppings Iguatemi e JK. Também conta com escolas, supermercados e farmácias em seus arredores. R$ 10 milhões- Jardim Europa- SP'", concluiu.

Vale lembrar que o filho de Gal Costa, Gabriel Burgos, e Wilma Petrillo, ex-empresária da cantora, travam uma batalha judicial desde a morte da cantora, em novembro de 2022. O jovem defendia que a Petrillo e a mãe não tinham um relacionamento amoroso e, por isto, ela não teria direito à herança. Já Petrillo alegava ter vivido em união estável com a artista por 24 anos.

Entretanto, os dois chegaram a um acordo judicial recentemente, de acordo com o o colunista Gabriel Perline, da Contigo!. Um trecho da decisão, obtida pelo jornalista, diz que "Wilma e Gabriel acordam que dividirão, igualmente e na proporção de 50% (metade) para cada, todos os ativos e passivos presentes no inventário da saudosa Gal Costa até a data da efetiva homologação do presente acordo, sendo que eventuais exceções estarão devidamente especificadas no presente instrumento".