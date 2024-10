Klara Castanho comemora aniversário ao lado de Maisa em pagode no Rio - Reprodução de vídeo / Instagram

Klara Castanho comemora aniversário ao lado de Maisa em pagode no RioReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 07/10/2024 09:15

Rio - A atriz Klara Castanho completou 24 anos neste domingo (6), e decidiu comemorar se jogando no pagode, em um bar da Lagoa, Zona Sul do Rio. A aniversariante aproveitou o momento ao lado das também atrizes Maisa e Dora Freind. Elas contracenaram juntas na série da Netflix "De Volta aos 15".



"Era só um café", brincou Maisa nos stories do Instagram, no vídeo em que elas aparecem dançando. Inclusive, no registro, Klara mostrou que tem muito samba no pé. O grupo havia se reunido na parte da tarde em uma cafeteria, mas o 'rolê' rendeu até de noite.

Outro ator do seriado que também esteve presente foi Lucas Deluti. Além disso, a aniversariante aproveitou um passeio no calçadão de uma praia e posou para algumas fotos.



Além de "De Volta aos 15", Klara e Maisa fazem parte da nova novela das 18h da TV Globo, "Garota do Momento", em que interpretam, respectivamente, Eugênia e Bia.