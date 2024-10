Raquel Brito - Reprodução do Instagram

Publicado 13/10/2024 12:00

Rio - Raquel Brito contou que está à base de remédios fortíssimos após passar mal e ser desclassificada de "A Fazenda 16", da Record . A irmã de Davi, campeão do "BBB 24", relatou no Instagram Stories, neste domingo (13), como tem sido a última semana, disse que ainda está tentando processar tudo o que aconteceu e demonstrou estar focada em cuidar da saúde.

"Hoje faz uma semana que eu passei mal, uma semana que meu coração me deu um quase 'de arrasta pra cima'. Mas Deus sabe de todas as coisas. Estou com dor no coração ainda, mas confiando naquele homem de lá de cima que nunca me deixa só. E ele sabe o motivo de tudo isso. Agora o que importa é cuidar de mim", disse a influenciadora digital.

"Hoje faz uma semana, né? Se já falei isso, me perdoem, estou tentando processar (a informação). Estou parecendo aquelas crianças que estão testando ainda. Estou comendo as coisas e esperando um tempo para saber se passo mal. Ontem mesmo eu comi e minha pressão subiu como nunca tinha subido na vida", desabafou. "Hoje faz uma semana e é o primeiro dia que eu estou sem sentir nada. Estou à base de remédios fortíssimos, mas ainda com algum cansaço", concluiu.