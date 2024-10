Carolina Dieckmann - Reprodução Instagram

Publicado 13/10/2024 12:25

Rio – Carolina Dieckmann, de 46 anos, está curtindo a estadia no Rancho da Montanha, em Membeca, Rio de Janeiro. A atriz compartilhou uma serie de fotos, no Instagram, neste sábado (12), se divertindo em um lago do local e exibiu o corpão em forma.

fotogaleria

A artista está no Rancho para celebrar o aniversário do produtor, Léo Fuchs. "Comemorando o Leo e a criança que mora dentro", escreveu a loira na legenda.



Na postagem, a atriz também compartilhou momentos da festa que rolou durante a madrugada deste domingo (13), com direito a cantoria ao lado Juliette, Viviane Sarahyba e Giovanna Ewbank. Bruna Marquezine, Bruno Gagliasso, Hugo Gloss e André Marques também participaram da comemoração.