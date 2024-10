Andrea Beltrão se diverte em praia no Rio -

Publicado 13/10/2024 10:46

Rio - Andrea Beltrão, de 60 anos, aproveitou a manhã ensolarada deste domingo (17) para curtir uma praia. Intérprete de Zefa Leonel na novela "No Rancho Fundo", da TV Globo, a atriz jogou altinha nas areias de Copacabana, na Zona Sul do Rio, com o marido, o diretor Maurício Farias, e alguns amigos. De biquíni, ela deu um show de boa forma e atraiu olhares.

Juntos desde 1994, Andrea e Maurício se conheceram nos bastidores da novela "A Viagem", do mesmo ano. Na trama, a artista interpretava Lisa, já o amado estava no início da carreira de diretor.