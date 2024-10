Juliano Floss curte show de Marina Sena - Victor Chapetta / Agnews

Publicado 13/10/2024 09:48

Rio - Juliano Floss prestigiou o show da namorada, Marina Sena, no Circo Voador, na Lapa, neste sábado (12). Nos stories do Instagram, ele, que estava na plateia, publicou um vídeo da artista cantando a música "Santo" e escreveu na legenda: "Eu estou no céu?".

O influenciador digital também mostrou uma bandeira com a imagem da amada de costas e comentou: "A bunda dela". Momentos antes, Juliano compartilhou um momento de descontração e carinho com a amada.

Marina retorna ao palco do Circo Voador, neste domingo (13), a partir das 19h, para o show de encerramento da turnê "Vício Inerente 2.0", em que canta as músicas do novo álbum e sucessos da era "De Primeira" em versões ainda mais potentes.