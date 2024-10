Karen Junqueira e Henrique Yazeji se casam - Reprodução do Instagram

Publicado 13/10/2024 08:33

Rio - A atriz Karen Junqueira, de 41 anos, e o médico ortopedista Henrique Yazeji se casaram neste sábado (12), no Rio de Janeiro. A cerimônia intimista reuniu amigos e familiares do casal. Alguns registros do momento especial foram compartilhados no Instagram.

Em um deles, Henrique aparecia emocionado ao ver Karen vestida de noiva e à caminho do altar. Em outro, o casal surgia em um momento de descontração após a troca dos votos. De óculos escuros, eles pularam e dançaram.