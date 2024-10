Iza dá à luz Nala, neste domingo (13) - Renan Areias / Agência O DIA

Publicado 13/10/2024 09:29 | Atualizado 13/10/2024 11:28

Rio - Iza deu à luz Nala, sua primeira filha, neste domingo (13), Hospital Perinatal da Glória, no Rio de Janeiro. A bebê, fruto do relacionamento da cantora com o jogador Yuri Lima, veio ao mundo através de uma cesariana. A informação foi confirmada ao DIA, nesta manhã, pela assessoria de imprensa da cantora.

"No dia 13/10/24, às 7:52, nasceu Nala, no Hospital Perinatal da Glória, no Rio de Janeiro, sob os cuidados do médico Dr. Bruno Wunder de Alencar. O parto foi cesariana e tanto a mãe quanto a bebê estão bem", diz o comunicado.

Momentos depois, Iza publicou a foto da mãozinha da filha, no Instagram, e usou um trecho da música "Anunciação" na legenda. "Que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais…". Yuri Lima compartilhou o mesmo clique em sua rede social. "Basta eu encontrar você no caminho, um filhote de leão, raio da manhã. Arrastando o meu olhar como um ímã. O meu coração é o sol, pai de toda cor, quando ele lhe doura a pele ao léu", escreveu ele, em referência à canção "O Leãozinho".

Vários famosos reagiram à notícia da chegada de Nala. "Que benção!!! Que nosso senhor abençoe seus caminhos linda Nala! Parabéns Iza pela maior graça da vida!", disse Lexa. "Seja bem-vida, Nala! Saúde e bençãos pra você princesinha!", desejou Izrra. "Ah, que ela seja muito abençoada. Bem-vinda, Nala!", afirmou Fabiana Karla. Carolina Dieckmann comentou usando emojis de coração.

Disposta, a cantora trabalhou até a reta final da gravidez. Ela se apresentou no "Criança Esperança" e brilhou no palco Sunset do Rock in Rio.







