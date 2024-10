Famosos marcam presença no Futebol da Esperança na Neo Química Arena

Rio - A Maratona de Solidariedade do Criança Esperança se encerra neste domingo (13), com o Futebol da Esperança, que reunirá diversos famosos. O jogo beneficente acontecerá na Neo Química Arena, o estádio do Corinthians, em São Paulo, e toda a arrecadação será destinada ao projeto Criança Esperança, que apoia diversas iniciativas sociais voltadas para a educação e bem-estar de crianças e adolescentes no Brasil.



A partida está marcada para às 16h (horário de Brasília) e será transmitida ao vivo pela TV Globo e pelo canal SporTV. O evento contará com a participação de ex-jogadores, influenciadores e artistas, que formarão duas equipes, denominadas "Criança" e "Esperança", numa disputa simbólica.



O intervalo da partida será animado por um show especial de Xuxa, que promete agitar o público com a performance.

Nomes como Formiga, Érico Brás, Marcello Melo Jr, José Loreto, Zico, Denilson e Nicole Bahls marcaram presença no local.

