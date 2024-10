Bia Miranda - Reprodução Instagram

13/10/2024

Rio – Pk Delas surpreendeu os internautas ao aparecer de mãos dadas com a influenciadora Bia Miranda, em uma comunidade no Rio de Janeiro, em uma festa de Dia das Crianças, neste sábado (12). O cantor publicou um vídeo no Instagram confirmando as especulações de que estaria rolando um affair entre eles.

Na manhã do mesmo dia, Pk postou uma foto de uma mulher deitada em uma cama, que supostamente seria Bia. "Feliz Dia das Crianças! Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Desfrutem ao máximo dessa fase, ela é única. Fé em Deus e nas crianças. Forte abraço do treinador", declarou o rapper, em uma postagem, que acompanhou Bia Miranda.



Internautas reagiram ao vídeo, associando a Samuel Sant’Anna, influenciador conhecido como Gato Preto, “O gato está com 6 vida, por que uma ele perdeu”, declarou um internauta. “O gato deve estar subindo no telhado”, disse outro.



Recentemente, Bia Miranda terminou seu relacionamento com o Gato Preto e estaria esperando um filho do influencer. O que gerou polêmica entre os internautas.