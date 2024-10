Vera Viel recebeu alta da unidade semi-intensiva - Reprodução/Instagram

Publicado 13/10/2024 15:48

No último sábado, a apresentadora completou 49 anos e agradeceu as mensagens de apoio após descoberta do tumor . "Primeiramente quero agradecer por todas as orações e mensagens de carinho! Hoje completo meus 49 anos com o melhor presente que poderia receber: a presença do Espírito Santo! Eu clamei por Ele enquanto estava sendo anestesiada e vivi uma sensação inexplicável durante toda a cirurgia. Eu vivi o sobrenatural. Deus me levou até aquela sala de cirurgia para que o recebesse para sempre!", escreveu.