Salgueiro lança clipe do samba-enredoAnderson Borde / Divulgação

Publicado 16/11/2024 16:46 | Atualizado 16/11/2024 17:18

Rio - Nesta sexta-feira (15), Dia Nacional da Umbanda, o Salgueiro lançou o clipe oficial do samba-enredo para o Carnaval. O enredo é "Salgueiro de Corpo Fechado".



O clipe, que está disponível no YouTube da agremiação, o Salgueiro TV, foi gravado em dois dias, e dividido em duas partes. Na primeira parte, uma grande roda de samba tomou conta da quadra da escola, com Xande de Pilares, Igor Sorriso, Charles Silva e o Quintal da Furiosa à frente.



Já a segunda parte do clipe é uma homenagem à raiz salgueirense, levando o espectador à quadra do Raízes da Tijuca, no Morro do Salgueiro, a primeira quadra da Academia do Samba, que contou com a presença dos moradores.



"A quadra do Raízes é o lugar onde tudo começou. Tudo o que o Salgueiro é, surgiu ali. Todas as cenas gravadas naquele local celebram a resistência, a cultura e o samba que fizeram do Salgueiro uma das mais importantes agremiações do Carnaval carioca", destacou André Vaz, presidente da agremiação.



Além de Xande de Pilares, o clipe conta com participações especiais de musas como Ana Flávia Barcelos, Cacau Protássio, Tati Barbieri e Viviane Araújo, a eterna Rainha das Rainhas. A carnavalesca Maria Augusta Rodrigues, homenageada pela escola mirim Aprendizes dos Acadêmicos do Salgueiro em 2025, também marcou presença.

Confira: