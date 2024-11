Império Serrano define samba-enredo para 2025 - Luis Miguel Ferreira / Divulgação

Publicado 16/11/2024

Rio - O Império Serrano definiu, na manhã deste sábado (16), o samba-enredo que homenageará o o compositor Laudeni Casemiro, o "Beto Sem Braço", no Carnaval de 2025. A obra é assinada por Xande de Pilares, Aluísio Machado, Henrique Hoffmann, Carlos Senna, Jefferson Oliveira e Leandro Maninho.

Com isso, Aluísio Machado chega à 17ª vitória na escola, consolidando-se como o maior vencedor da história do Reizinho de Madureira. Parceiro de longa data do homenageado, o compositor é autor de obras memoráveis ao lado de Beto Sem Braço, como "Bum Bum Paticumbum Prugurundum", "Mãe, baiana mãe", "Fala, Serrinha! A voz do morro sou eu mesmo, sim senhor", dentre outros.

Essa é a terceira vitória consecutiva dele e de Carlos Senna nos últimos anos: 2023, 2024 e 2025. No ano que vem, o Império leva para a Sapucaí o enredo "O que espanta miséria é festa”, desenvolvido pelo carnavalesco Renato Esteves. A escola, que ficou na segunda colocação na Série Ouro de 2024, vai ser a última escola a desfilar no sábado de carnaval, dia 1º de março, na Marquês de Sapucaí.

Conheça o samba-enredo campeão:



Iaiá… pintou uma lua lá no terreiro

Para o velho partideiro versar

Um papo que cabe na escala de fá

Ai ai ai ai auê, ai ai ai ai auê

Paticumbum que bota a fome pra correr

Ai ai ai ai auê, ai ai ai ai auê

Quem faz a xepa, não dispensa o que comer

Ah! Meu bom juiz… quem me dera se houvesse um decreto

Pra levar em cana o infeliz

Que promete e não traz, água, luz e concreto

Conhece mas desconhece o dia a dia de quem rompe a alvorada

Pra aturar a burguesia

Conhece mas desconhece o dia a dia de quem rompe a madrugada

No afã da boemia



Quem me guia é Santo Antônio de Categeró

Quem me guia é Santo Antônio de Categeró

Vem, Mãe Baiana, benzer

Pra desatar todo nó

Ver teu filho vencer com um braço só



Num mundo musical e suburbano

Passei pela Rua Uranos, versei na Tamarineira

Foi quando um sentimento mais sincero vindo da Edgard Romero

Me levou pra Madureira

Aquele sorriso meu, e o abraço teu

O verde e branco afeto

Prazer, poesia mora aqui

Batizada Laudeni

Cognome Beto

Avante, imperiano!

Mostrando a patente do teu pavilhão

Do samba sou expoente

Pouca coisa não vai me jogar no chão



Êêê diz aí! Êêá

Pra pisar no Império Serrano

Tem que ser malandro

E saber respeitar