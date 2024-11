Porta-bandeira da Viradouro estrela capa do álbum dos sambas de 2025 - Reprodução / Instagram

Porta-bandeira da Viradouro estrela capa do álbum dos sambas de 2025 Reprodução / Instagram

Publicado 17/11/2024 14:39 | Atualizado 17/11/2024 14:54

Rio - Foi divulgada na noite deste sábado (16) a capa oficial do álbum com os 12 sambas do Grupo Especial para 2025. A aguardada produção será oficialmente lançada no dia 29 de novembro, quando estará disponível nas plataformas de streaming.



A capa traz em destaque a porta-bandeira Rute Alves, da Unidos do Viradouro, grande campeã de 2024. Nas redes sociais, a sambista se emocionou.



"Minha palavra é gratidão. Em 28 anos como porta-bandeira dessa magia que é o carnaval eu vivi muitas emoções, mas essa é sem dúvida uma das mais especiais e inesquecíveis. Hoje eu me considero (modéstia à parte) imortal, porque daqui há 50 anos alguém verá essa capa e saberá quem fui eu. Eu gostaria que todos, (todos) os mestres-salas e porta-bandeiras se vissem nessa capa. Também quero que toda a minha comunidade se veja, todos/todas e 'todes' que me deram oportunidades, todas as agremiações que eu já defendi, a minha família, meu filho, meu marido e meus amigos, os que me ajudaram a enxugar cada lágrima e que torcem por mim, minha diretoria da Viradouro, meu carnavalesco, minha diretora artística. Helena, minha neta, para e por você!", escreveu.

Além do hino da Viradouro, o álbum traz 11 faixas: Imperatriz Leopoldinense, Grande Rio, Salgueiro, Portela, Vila Isabel, Mangueira, Beija-Flor, Paraíso do Tuiuti, Mocidade Independente de Padre Miguel, Unidos da Tijuca e Unidos de Padre Miguel.



O lançamento oficial será realizado no evento do Dia Nacional do Samba, que acontece em 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro, a partir das 19h, com entrada franca, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, na Cidade do Samba.