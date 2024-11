Thelma Assis será destaque no último carro do Acadêmicos do Salgueiro - Anderson Borde / Divulgação

17/11/2024

Rio - Thelma Assis, vencedora do "BBB 20", será destaque no último carro do Acadêmicos do Salgueiro no carnaval do ano que vem. A novidade foi anunciada, neste sábado (16), na quadra da agremiação, durante uma apresentação da médica e influenciadora digital, ao lado de quatro passistas, no evento "Salgueiro Convida", que recebeu a escola paulistana Mocidade Alegre, onde é musa.

Com um macacão que homenageava as duas escolas, incluindo um chapéu de malandro, Thelma deu um show de samba no pé e esbanjou simpatia na ocasião.

"Em 2025, eu completo 20 anos como sambista, e celebrar esse momento fazendo parte do desfile do Salgueiro é um verdadeiro sonho. Uma honra muito grande chegar a essa comunidade que eu admiro tanto. Um enredo forte e representativo, um samba maravilhoso; já estou contando os dias para o desfile", comemora a médica.

O carnavalesco Jorge Silveira considerou a influenciadora seu "pé de coelho", já que ela participou de seus dois últimos desfiles no carnaval de São Paulo. "Estou muito feliz com a chegada da Thelminha! Ela é uma sambista de berço e coração, e nesses dois anos ela foi um dos meus amuletos de sorte. Preparei um personagem muito especial para ela em nosso desfile", avisa.

Em 2025, o Salgueiro apresentará na Sapucaí o enredo "Salgueiro de Corpo Fechado", assinado por Igor Ricardo e desenvolvido pelo carnavalesco Jorge Silveira. A proposta explora a rica tradição das práticas mágico-religiosas que prometem proteger o corpo contra males físicos e espirituais. A escola será a terceira a desfilar na segunda-feira de Carnaval, dia 3 de março.