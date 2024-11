Ensaio vai acontecer na quadra do Império - Emerson Pereira

Publicado 19/11/2024 09:40

Rio - O Império Serrano iniciará sua temporada de ensaios para o Carnaval 2025 nesta terça-feira (19), às 20h30, na quadra, em Madureira. Com o enredo "O que espanta miséria é festa", a escola fará uma homenagem ao compositor Laudeni Casemiro, o Beto Sem Braço (1940-1993).

Ao todo, serão 13 ensaios preparatórios, divididos entre quadra, rua e a Marquês de Sapucaí, com o objetivo de ajustar os detalhes técnicos e fortalecer o canto até o desfile.

“Os ensaios são uma etapa essencial da preparação da escola. É o momento em que trabalhamos a união dos componentes, o canto coletivo e o alinhamento técnico. Tudo isso garante que possamos apresentar na Avenida aquilo que planejamos com tanto carinho”, ressalta Flavio França, presidente do Império Serrano.

O desfile oficial será realizado no dia 1º de março de 2025. O Império será a última escola a desfilar na Série Ouro.

A quadra fica na Avenida Ministro Edgard Romero, 114, em Madureira.